/ / Após tropeço na Copa Verde Luverdense foca no clássico contra o Sinop pelo Estadual

Após perder para o Sparta, fora de casa, na partida da ida das quartas de final da Copa Verde, o Luverdense retornou para Lucas do Rio Verde, onde já iniciou a preparação para o clássico contra o Sinop, no domingo, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mato-grossense Eletromóveis Martinello.

Para o jogo com início previsto para às 16h, o técnico Odil Soares tem duas dúvidas para escalar a equipe. O meia Rubinho, deixou o campo, em Araguaína sentindo uma pancada na perna esquerda e como ainda reclama de dores é dúvida. No ataque, Pimentinha, que não jogou contra o Sparta por conta de uma lesão muscular ainda não está 100% recuperado e dificilmente vai para o jogo.

No caso de não poder contar com os dois jogadores, Odil deve optar por Renan Oliveira no lugar de Rubinho e Rafael Silva na vaga de Pimentinha.

A única atividade antes da partida de domingo, será realizada, esta tarde, uma vez que a delegação só chegou em Lucas do Rio Verde, ontem à noite, e já embarca neste sábado para Sinop.

A provável escalação do Luverdense para o clássico deve ter Diogo Silva, Gabriel Passos, Pablo, Willian e Paulinho. Lorran, Diogo Sodré, Rubinho (Renan Oliveira) e Ariel. Rafael Silva (Pimentinha) e Eduardo.

O clássico entre Sinop e Luverdense vale a vice-liderança da competição e a certeza de levar para casa os confrontos decisivos, das próximas fases. Para terminar na segunda colocação, o Luverdense joga pelo empate. Já para o Sinop só a vitória interessa.

A partida no Gigante do Norte terá a arbitragem de Rodrigo Silva auxiliado por Marcelo Orlando e Joadir Leite Pimenta.

Por Só Notícias com correspondente em Lucas do Rio Verde (foto: assessoria/arquivo)