/ / Após dois meses, Deyverson celebra retorno aos gramados com classificação à final do Paulistão

Recuperado de uma fissura no pé direito que o deixou afastado por pouco mais de dois meses, o atacante Deyverson retornou aos gramados na noite da última terça-feira (27) quando o Palmeiras assegurou a vaga na grande final do Campeonato Paulista ao vencer o Santos nas penalidades.





Em campo desde os 25 minutos do segundo tempo, Deyverson não teve muitas oportunidades de gol, mas não escondeu a felicidade de voltar a fazer o que mais gosta. “Foi a pior lesão da minha carreira. Nunca tinha ficado tanto tempo afastado dos gramados e isso é ruim demais. A gente quer estar sempre participando, ajudando os companheiros, ainda mais num momento decisivo como esse.





Só tenho a agradecer o pessoal do departamento médico e meus familiares que me ajudaram muito nesse momento. Agora é dar sequência no trabalho e lutar para conquistar o meu primeiro título com a camisa do Palmeiras”, revelou.





Focado em escrever uma nova história com a camisa do Verdão, Deyverson se diz motivado para ajudar o Palmeiras na sequência da temporada. “Eu estou com a cabeça muito boa. Concentrado e muito motivado para ajudar o clube a conquistar seus objetivos. Tive a oportunidade de fazer a pré-temporada com todo o elenco, mas a lesão me prejudicou um pouco. Vamos em busca desse título. Esse grupo merece muito”, destacou o camisa 16.





Aguardando o vencedor de São Paulo e Corinthians, que duelam nesta quarta-feira (28), o Palmeiras segue se preparando para o primeiro confronto da grande final marcado para domingo (01), às 16 horas, em local a ser definido.





Foto Anexada: Divulgação/Palmeiras Foto Anexada: Divulgação/Palmeiras

Assessor de Imprensa