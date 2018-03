Alunos de mestrado e doutorado da UFMT e Unemat já podem se inscrever no Programa de Educação em Saneamento Básico da Nascentes do Xingu

Estão abertas as inscrições para o Programa de Educação em Saneamento Básico desenvolvido pela Nascentes do Xingu, empresa responsável pela gestão de 24 concessões de água e esgoto no estado de Mato Grosso. A iniciativa concede bolsas de estudo para alunos de mestrado e doutorado da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat). O período para se inscrever vai até o dia 10 de abril de 2018.





Podem participar do programa acadêmicos aprovados em processo de seleção de programas de pós-graduação stricto sensu 2018/01 nas duas instituições, que tenham sido reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Ministério da Educação (MEC). O valor mensal para bolsistas de mestrado será de R$ 1.800,00 e o de doutorado R$ 2.200,00.





O diretor-presidente da Nascentes do Xingu, Julio Moreira, explica que o objetivo da inciativa é ampliar e estimular os estudos sobre saneamento básico no país. “Com o programa, podemos fomentar pesquisas e trabalhos, gerando conhecimentos e conscientização sobre a importância do abastecimento de água e da coleta e tratamento de esgoto para o desenvolvimento das cidades e a saúde pública. Apoiamos e incentivamos a excelência na formação de profissionais interessados em se aprofundar em temas relacionados ao avanço destes serviços e a preservação ambiental”, pontuou.





Para o coordenador de Programas de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade da UFMT, Victor Lemes Landeiro, essa aproximação da iniciativa privada com a pesquisa científica é excelente. “Conforme o meio termo entre as necessidades do pesquisador e do empresário for sendo balanceada a ciência brasileira será a maior beneficiada. Espero que nossos alunos topem o desafio e se candidatem às bolsas dessa bela iniciativa”, ressaltou.





A assessora de pós-graduação da Unemat, professora Fátima Iocca, explica que uma preocupação constante na instituição tem sido ampliar sua atuação no cenário mato-grossense por meio do desenvolvimento de pesquisas e a oferta de programas stricto sensu a toda comunidade. “Nesta perspectiva, a Unemat parabeniza a Nascentes do Xingu ao lançar este programa, que amplia as possibilidades e potencializa a parceria com a instituição, contribuindo com a formação do espírito crítico para responder, sobretudo, aos problemas do Estado”.





INSCRIÇÕES - O edital, a ficha de inscrição, os princípios gerais e todos os documentos necessários para participar da Seleção 01/2018 do programa estão disponíveis no site www.nascentesdoxingu.com.br/educacaoemsaneamento .





As bolsas ofertadas entrarão em vigor até o máximo de três meses após a publicação do resultado pela banca avaliadora, que será divulgado no dia 30 de julho de 2018.





Para mais informações ou dúvidas sobre o programa mande um e-mail para educacaoemsaneamento@nascentesdoxingu.com.br ou ligue no 65 3318-0517







Assessoria de Comunicação Nascentes do Xingu