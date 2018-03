/ / Adilton Sachetti vai para o PRB e pretende disputar vaga no Senado

O deputado federal Adilton Sachetti (sem partido) confirmou que se filiará ao PRB para construir uma candidatura majoritária nas eleições de 2018. De acordo com o parlamentar, a decisão foi definida após reunião com a cúpula do partido no Estado e nacionalmente.

"Está fechado. Vou me filiar no PRB para construir uma candidatura majoritária pelo partido. Mas neste primeiro momento, vamos fortalecer a legenda e se preparar para discutir um projeto majoritário", disse Sachetti.

Com a intenção de disputar o Senado Federal - após o ministro Blairo Maggi (PP) ter comunicado que não disputará o pleito de outubro, Sachetti decidiu colocar o seu nome à disposição para concorrer uma das duas vagas. Chegou a negociar a ida para o DEM e depois o PP. Porém, as duas legendas já estavam com seus projetos em andamento.

"Logo que deixei o PSB decidi ir para o DEM. Mas o DEM já tem muitos candidatos a majoritária, como o Jayme Campos e agora o Mauro Mendes. Então não teria espaço para a minha candidatura majoritária. E o PP já tem alguns compromissos firmados. Então decidi vir para o PRB onde se abre mais um leque para possíveis alianças", explicou.

Questionado sobre qual caminho o PRB seguirá, Sachetti disse que ainda é muito cedo para definir. "O PRB vai discutir isso mais pra frente. Mas não tenho problema em dialogar com o governo e nem com a oposição. Na política tudo se resolve no diálogo. Mas isso deverá ocorrer entre maio e junho. Agora é ajudar a fortalecer o partido para as eleições".

Sachetti deixou o PSB no ano passado após acordo com a executiva nacional. Antes, o partido destituiu todos os membros do diretório estadual, após ele e o deputado federal Fábio Garcia irem contra a orientação partidária acerca da reforma trabalhista.

Ambos votaram a favor

Com a ida de Sachetti para o PRB, o chefe da Casa Civil, deputado licenciado Max Russi, decidiu recuar de ingressar na legenda. Já a ex-senadora Serys Slhessarenko (PRB) deverá disputar uma vaga na Câmara Federal em outubro.

Por Pablo Rodrigo