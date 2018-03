/ / Acidente na BR 163 entre duas carretas deixa um ferido

A colisão foi há pouco, em frente ao parque de exposições, envolvendo duas carretas. A pancada foi lateral, a Mercedes-Benz branca, placas de Irati (PR) ficou com com vagão traseira em uma das faixas. O tráfego está em meia pista neste momento. O bitrem Scania, placas de Maringá (PR) estava carregado com grãos e parte da carga caiu na lateral da rodovia porque uma parte da carroceria ficou danificada.

Um carreteiro foi socorrido, pelos bombeiros, e está no hospital em Nova Mutum. Ele não corre risco de morte. Chovia no momento do acidente e a perícia vai apontar qual carreta invadiu a faixa contrária. Uma trafegava sentido Lucas e, a outra, em direção a Cuiabá.

É o segundo acidente, hoje, na 163, entre Lucas do Rio Verde e Nova Mutum envolvendo carretas. Pela manhã, conforme Só Notícias já informou, uma Scania 420 branca, carregada com farelo, tombou e parte da carga ficou no asfalto. O carreteiro foi levado ao hospital, em Lucas, e estaria fora de perigo. A rodovia parcialmente interditada para remoção da carreta e limpeza.

Por Só Notícias (fotos: Claudemir Oliveira)