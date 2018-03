/ / Acidente entre carreta e carro de passeio deixa em morto na BR-163

Um acidente registrado na manhã desta sexta-feira (16) entre uma carreta e um carro de passeio no Km 854 da BR-163, em Sinop (500 km ao norte de Cuiabá) resultou na morte de uma pessoa. Nenhum nome foi divulgado.

A colisão aconteceu por volta das 8h50, quando a equipe da concessionária responsável pelo trecho da rodovia foi acionada. Duas pessoas que estavam no Ford Ecosport ficaram presas as ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar no resgate.

As duas vítimas foram encaminhadas em estado de saúde grave para o Hospital Regional de Sinop. No caminho uma delas não resistiu e morreu.

O motorista da carreta Scania saiu ileso.

O tráfego ficou interditado na pista sul, sendo o fluxo de veículos desviado para o acostamento. No entanto, a pista já está liberada.

Por Valquiria Castil