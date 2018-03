/ / Ação de Solidariedade em prol da Educação beneficia mais de 650 estudantes provenientes de famílias de baixa renda em Mato grosso

beneficia mais de 650 estudantes provenientes de famílias de baixa renda em Mato grosso

Cuiabá/MT – A Legião da Boa Vontade (LBV) realiza uma série de ações permanentes a favor da educação, um dos projetos é o Criança Nota 10 — Proteger a infância é acreditar no futuro que vai entregar mais de 22 mil kits de material escolar e pedagógico, nas cinco regiões brasileiras em 2018. Ainda neste período do ano, a Instituição doa conjuntos completos de uniforme a milhares de crianças, adolescentes e jovens de famílias em situação de vulnerabilidade os quais participam das atividades em suas escolas de Educação Básica e em seus Centros Comunitários de Assistência Social, localizados em diversas cidades do país.





Em Cuiabá a entrega dos kits ocorreu nesta terça-feira (13/3), às 10 horas no Centro Comunitário de Assistência Social da instituição na Rua São José Operário, s/n, Bairro: Dom Aquino, na ocasião mais de 350 crianças receberam os kits de materiais escolar e pedagógicos. O evento contou com a presença de dezenas de voluntários e de parceiros da Instituição, como; Mesa Brasil, Comper, CMDCA, CMDM, Associação dos Familiares Vítima de Violência, Associação Centro América de Karatê Shotokan, e participação da mídia em geral. A cantora cuiabana Renata Prado também participou da entrega dos kits pedagógicos.





Em Rondonópolis/MT as entregas ocorreram na quarta-feira (14/3) na Comunidade Indígena da Aldeia Tadarimana e na Comunidade Vila Rica onde 200 crianças receberam os kits de materiais escolar e pedagógicos. O evento contou com a presença de dezenas de voluntários e parceiros da Instituição como SME, SMPAS, Cras Cidade Alta, Defensoria Pública e toda mídia em geral,





Na cidade de Nossa Senhora do Livramento/MT a entrega aconteceu nesta sexta-feira (16/3), às 10 horas, na Escola Estadual Profº Tereza Conceição Arruda na Comunidade Quilombola (Mata Cavalo), onde 100 crianças receberam os kits de material escolar e pedagógico da LBV. Na ocasião, o Grupo Hop Quilombola de dança Afro, abrilhantou o evento que também contou com a presença de dezenas de voluntários e parceiros da Instituição .





No Estado de Mato Grosso foram entregues ao todo 650 kits de materiais escolar e pedagógico com itens como estojo, lápis preto e de cor, canetas, apontador, borrachas, tesoura, tubos de cola, tinta guache, cadernos, mochila, régua, entre outros.

A iniciativa visa apoiar os pais que não têm recursos para a compra do material escolar e contribuir para o combate ao analfabetismo. A campanha da LBV vai beneficiar, em todo o Brasil, mais de 22 mil estudantesde 90 municípios, nas cinco regiões do país.





A Legião da Boa Vontade acredita que a educação, iluminada por valores espirituais, éticos e ecumênicos, transforma o ser humano para melhor, por isso, há mais de 68 anos, atua ao lado das populações em situação de vulnerabilidade social. Nas cinco escolas e nos 66 Centros Comunitários de Assistência Social que atendem crianças e adolescentes, a Instituição oferece o apoio necessário às famílias, para que os filhos tenham acesso à Educação e garantia e proteção de seus direitos, além de outros benefícios, e realiza atividades socioeducativas, esportivas, culturais, artísticas, lúdicas e recreativas, bem como projetos permanentes de incentivo à leitura.





