/ / Acadêmicos de Ciências Contábeis da FCSGN participam de curso de extensão sobre Inteligência Fiscal

A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte, em parceria com a IFCT – Inteligência Fiscal Consultoria Tributária, de Sinop, promoveu o curso de extensão “Inteligência Fiscal” para os acadêmicos de Ciências Contábeis, que aconteceu no dia 3 de março, no período matutino e vespertino.

Com o objetivo de enriquecer o conhecimento dos acadêmicos da instituição preparando-os para o mercado de trabalho, o curso contou com palestras ministradas pelos contadores Thiago Costa Cavenagui e Gesiscarlos Araújo de Souza.

De acordo com o coordenador do curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte, prof. Pablo Oliveira Souza, a complexidade da área tributária e o pouco conhecimento sobre elisão fiscal dos profissionais da contabilidade dificultam o planejamento tributário, logo, o empresário absorve toda a carga tributária indevidamente. Desta forma, este curso visa qualificar os acadêmicos, suprimindo a complexidade existente.

A IFCT – Inteligência Fiscal Consultoria Tributária trabalha para proporcionar o crescimento sustentável das empresas, maior rentabilidade financeira nas suas operações e melhor aproveitamento dos recursos disponíveis (Pessoas, Sistemas de informação, Insumos).

