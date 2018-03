/ / Acadêmicos de Ciências Contábeis da FCSGN participam da Assembleia Geral da Cooperativa de Crédito Sicredi Norte - MT

Os acadêmicos do 3º e 5º semestre do curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte participaram da Assembleia Geral da Cooperativa de Crédito Sicredi Norte - MT, que aconteceu nesta terça-feira (13), no Pavilhão da Igreja Católica.

A Assembleia Geral da Cooperativa acontece anualmente em cada cidade em que atua e tem como principal objetivo apresentar aos associados os resultados do exercício anterior e também decidir sobre a destinação dos recursos, as sobras e lucros auferidos pela instituição, que sendo constituída como cooperativa, precisa da aprovação da maioria dos associados para que possa destinar corretamente os valores apurados no ano anterior.

Na ocasião, foi feita a apresentação dos valores referentes à atuação da cooperativa no ano de 2017, foi apresentado o parecer dos auditores independentes sobre a veracidade das demonstrações contábeis da instituição e foram votados os assuntos pertinentes ao exercício social de 2018, com a participação dos associados.

Segundo o professor Ronaldo Lemes, que ministra as disciplinas Contabilidade Comercial (3º) e Auditoria (5º) e foi o responsável pela participação dos acadêmicos, através de uma assembleia, os alunos podem vivenciar na prática como são definidas as estratégias de gestão e tomadas as decisões em uma empresa constituída na forma de cooperativa, onde o capital é dividido em cotas e cada associado tem o direito ao voto, ajudando a definir o futuro do seu investimento na empresa. Ao mesmo tempo em que os acadêmicos podem entender melhor a apresentação das demonstrações contábeis de uma cooperativa e a importância do parecer dos auditores independentes sobre as demonstrações apresentadas, visto que esse parecer dá credibilidade e confiança às referidas informações financeiras.

"Essa metodologia de aprendizado na prática é muito importante, pois o acadêmico consegue assimilar melhor os temas abordados em sala de aula e entender a relevância do conhecimento para que se alcancem os resultados dentro das organizações, pois ao ingressarem no mercado de trabalho precisam estar preparados para exercer a profissão com ética e profissionalismo", explicou o professor.

Por Ascom/FCSGN