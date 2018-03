/ / Acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo da FCSGN realizam visita técnica ao Residencial Rio de Janeiro, em Guarantã do Norte

Os acadêmicos do 3º semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norterealizaram uma visita técnica ao Bairro Rio de Janeiro, em Guarantã do Norte, no último sábado (24), referente à disciplina “Projeto Arquitetônico I”, ministrada pelo coordenador do curso, prof. Joseph Rosa.

Segundo o coordenador, o objetivo da visita foi demonstrar na prática como iniciar um levantamento, assim, quando o acadêmico começar a desenvolver seu projeto ele estará de acordo com as necessidades do imóvel.

“Visto que essa visita foi o pontapé inicial da elaboração do Projeto Arquitetônico de uma residência unifamiliar, nada como visitar a localidade para o qual o projeto será desenvolvido, lembrando que o mesmo seguirá à risca as normas em vigor. No decorrer da visita, foram levantados diversos fatores como Código de Obras do município e as infraestruturas básicas do imóvel e seu entorno, visando deixá-lo de fácil execução”, explicou o coordenador.

Ascom/FCSGN