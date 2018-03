/ / Acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo da FCSGN participam de dinâmica “Casa Híbrida Sustentável”

Os acadêmicos do 4º semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte, durante uma aula prática introdutória da disciplina Sustentabilidade na Arquitetura, ministrada pela Prof.ª Ma. Ethiane Agnoletto, participaram de uma dinâmica que consistiu em esboçar uma “Casa híbrida sustentável”, ou seja, a partir de casas que realmente existem, formar uma junção dos principais pontos sustentáveis das mesmas, com geração de uma casa “ilusória, misturada”. O principal objetivo desta aula foi a percepção dos três pilares da sustentabilidade (ambiental, econômico e social), de maneira mais prática e criativa, sobre um projeto residencial.

Segundo a professora Ethiane, após a aula introdutória sobre os pilares da sustentabilidade, os alunos trouxeram para a sala de aula artigos impressos com imagens de casas que se enquadrassem no termo sustentabilidade (no âmbito de conforto térmico, reutilização da água, economia de energia, materiais menos poluidores, etc.).

Após a leitura e discussão sobre todos os benefícios das casas sustentáveis, a proposta foi lançada: escolher os principais pontos importantes de cada projeto e fazer a junção em um só. Essa atividade pôde ser feita por meio de colagens abstratas das imagens das casas, e também por esboços para instigar a criatividade, característica essencial ao profissional arquiteto. Todo esse procedimento teve como resultado a "casa híbrida".

Por fim, os grupos apresentaram sua “casa híbrida sustentável” aos demais colegas, com justificativas de cada ponto escolhido.

Ascom/FCSGN

Fotos: Ethiane Agnoletto