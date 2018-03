/ / A uma vitória da semi, Bruno Brígido destaca sequência positiva do Guarani

O Guarani continua sua luta para retornar à elite do futebol paulista. No último domingo (11) o Bugre foi até a Rua Javari, venceu o Juventus pelo placar de 2×0 e, de quebra, assumiu a liderança isolada da Série A2 do Campeonato Paulista.





Restando três rodadas para o término da primeira fase, o Guarani pode garantir matematicamente a vaga na semifinal caso vença a Penapolense no próximo domingo (18), às 10 horas, no estádio Brinco de Ouro. “Acredito que a gente esteja crescendo no momento certo da competição. Temos mais três jogos para garantir a classificação e somar o máximo de pontos possíveis para levar uma pequena vantagem para as próximas fases”, revelou Bruno Brígido.





Dono da terceira melhor defesa da Série A2, Bruno Brígido esteve em campo em onze dos doze jogos do Bugre na competição tendo sofrido apenas doze gols. “Isso é fruto de muito trabalho e dedicação. Vim para o Guarani justamente para ter uma sequência de jogos onde eu pudesse mostrar o meu futebol. Goleiro é uma posição que você tem que estar jogando e graças a Deus tenho conseguido dar uma resposta positiva dentro de campo”.





Aos 27 anos, Bruno Brígido foi contratado junto ao Coritiba sem muito alarde e aos poucos foi conquistando seu espaço com a camisa do Guarani. “Estou muito feliz por estar representando uma camisa tão tradicional no futebol brasileiro como a do Guarani. Tenho certeza que esse será um ano bastante especial para todos nós”, finalizou.





Foto Anexada: Divulgação/Guarani Foto Anexada: Divulgação/Guarani

