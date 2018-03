A Primeira Campanha de Doação de Sangue 2018 – Vidas por Vidas que aconteceu no Hospital Regional de Peixoto De Azevedo, no último sábado (10), contou com a colaboração dos acadêmicos do 3º e 4º semestre do curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte.

Os acadêmicos ajudaram no processo de triagem dos doadores e preencheram as fichas de identificação.

A Campanha Vidas por Vidas foi organizada pelos Desbravadores da Igreja Adventista, Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo, Agência Transfusional de Peixoto de Azevedo e a Cooperativa dos Garimpeiros do Vale do Peixoto – Coogavepe e acontece geralmente de duas a três vezes ao ano, com intervalo de três meses uma da outra, sendo realizada também em outros municípios. Uma equipe multidisciplinar composta por enfermeiros, técnicos de enfermagem e bioquímicos foram escalados para que a campanha ocorresse da melhor maneira possível.

Segundo a coordenadora do curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte, prof.ª Luciana de Fátima Souza, a participação dos acadêmicos foi fundamental para conscientizá-los sobre a importância da doação voluntária de sangue na sociedade e com isso promover o ato de solidariedade, contribuindo com a cura dos doentes, despertando assim o sentimento de comprometimento com a vida do outro.

A Campanha tem por objetivo contribuir com a manutenção de estoque de sangue e seus derivados, no banco de sangue de Colíder, que atende o município de Guarantã do Norte e municípios vizinhos sempre que os pacientes precisam de transfusão.

Ascom/FCSGN