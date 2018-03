A assistente do SEBRAE-MT, Kamila Sofia Moratelli de Azevedo, ministrou nesta quarta-feira (28), uma palestra extremamente proveitosa para os acadêmicos do 5º e 7º semestre do curso de Administração, da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte, sobre a importância do empreendedor para o desenvolvimento da economia da cidade.





O objetivo foi fomentar o desenvolvimento de novos empreendedores, além de propor ao aluno maior conhecimento no que se refere às políticas de desenvolvimento da cidade de Guarantã do Norte. Durante a palestra, foram repassadas informações sobre como começar um negócio, ideias de mercado, onde buscar auxílio para se tornar um empreendedor de sucesso e atividades desenvolvidas pelo SEBRAE. Além disso, os acadêmicos puderam debater sobre questões que refletem sobre o potencial de ideias e como estas podem alcançar destaque no mercado.





A palestra foi referente à disciplina “Empreendedorismo e Políticas de Desenvolvimento e organizada pela prof.ª Mônica Picolo. Segundo a professora, a situação atual e os cenários que se desenham nos campos econômico e social, apontam para a necessidade do profissional da área de administração preparar-se para aplicar seus conhecimentos e habilidades em negócios criativos, que venham a disponibilizar soluções à sociedade, nas áreas de formação e especialização escolhidas.





“Os novos profissionais deverão desenvolver alternativas para a profissão, atuando em consonância com as novas tendências do mercado de trabalho, seja como empreendedores corporativos, de forma autônoma, ou organizados em empresas, mas sempre com a preocupação de oferecer serviços de alta importância e relevância à comunidade. Assim sendo, o empreendedorismo oferece orientação e ferramentas necessários ao direcionamento desses profissionais”, refletiu a professora.





Ascom/FCSGN