/ / Vídeo: veja melhores momentos da vitória do Goiás que eliminou o Sinop da Copa do Brasil

O Goiás acaba de vencer o Sinop Futebol Clube, por a 1 a 0, no Gigantão, e está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. O gol do time goiano foi de Alex Silva, aos 17 minutos do primeiro tempo e logo depois mandou bola na trave. O Sinop, que precisava vencer, está eliminado e, diferente do ano passado quando avançou para a segunda fase e pegou o Fluminense, hoje caiu na estreia.

Conforme Só Notícias informou lance a lance , logo com 6 minutos, o Goiás começou a desenhar quem construiria as principais jogadas de ataque. Alex lançou para a grande área, o zagueiro Tayron furou mas o Goiás não aproveitou. Nervosos, os jogadores do Sinop erraram vários lances. Aos 11, a equipe começou se entrosar mais e criou primeiro ataque perigoso com Cabralzinho e Pitty. O goleiro do Goiás, Marcelo Rangel, saiu e evitou o primeiro gol do Galo do Norte. O Sinop também chegou bem com João Batista, pela esquerda, soltou a bomba, o goleiro do Goiás rebateu e João mandou na rede, pelo lado de fora.

O Goiás era mais perigoso nas conclusões e, aos 17:50, abriu o placar pela direita. Lucão mandou chute forte, o goleiro sinopense rebateu, Alex Silva ficou com ela e marcou: 1 a 0. O time goiano manteve a pressão e aos 20 quase chegou ao segundo. Rafinha cobrou bem, o goleiro sinopense foi nela e a bola acertou na trave. O Goiás cresceu na partida após o gol e aos 33 quase fez o segundo na indecisão na zaga do Sinop. Alex Silva chegou com perigo e quase marcou.



Aos 32, o Sinop foi para o ataque. Pitty mandou para a grande área do Goiás. Jeferson tentou de calcanhar e a defesa do Goiás defendeu. Aos 35, o goleiro Fernando Junior salvou o Sinop. Novamente Alex Silva chegou na cara do gol e o goleiro sinopense pegou. Na sequência do lance, Giovanni chutou e Fernando defendeu outra.

A equipe do Sinop reclamou muito da arbitragem. Aos 39, um zagueiro do Goiás bateu a mão na bola e o árbitro Felipe da Silva não marcou pênalti para o Galo. A torcida também reclamou muito. Nos instantes finais, duas jogadas de ataque do Sinop. Cabralzinho foi derrubado e o Galo teve falta. Pitty cobrou, desviou na barreira e foi para linha de fundo. Na cobrança, a zaga do Goiás tirou e garantiu a vantagem na primeira etapa.

No segundo tempo, os dois treinadores mantiveram a mesma formação. O Sinop buscou pressionar mais porque precisava fazer dois gols e não levar outro para se classificar. Com 3 minutos, o Galo teve escanteio. Pitty cobrou e o goleiro Marcelo defendeu. Aos 9, Cabralzinho pegou bem na bola e o goleiro do Goiás evitou o empate. Na sequência, Tyron subiu e, de cabeça e mandou por cima. O goleiro do Goiás só observou. O técnico Paulo Foiani mudou o time aos 10 minutos. Colocou Tiarinha para a equipe ficar mais ofensiva e saiu João Sena. Aos 21, falta para o Sinop. Pitty mandou para a grande área e a zaga tirou para escanteio. Ele mesmo cobrou e a zaga desarmou.

Em vantagem, o técnico Helio Anjos mudou o ataque. Tirou Lucão que levou amarelo e colocou Junior Viçosa no ataque em busca do segundo gol para liquidar a fatura. O treinador sinopense, Paulo Foiani, buscou reforçar o ataque colocando Maranhão no lugar de Cabralzinho, aos 30 minutos. Pouco depois, Cajano entrou e, Pitty, aplaudido, deixou o gramado. O time ficou mais ofensivo. Aos 37, quase o Sinop empatou. Tiarinha cara a cara com o goleiro chutou forte e Marcelo Rangel evitou o gol de empate. Outra grande chance para o Sinop empatar foi aos 41. Weverton entrou na linha de fundo, cruzou para a área e Juazeiro disperdiçou a chance de empatar a partida.

O árbitro deu 4 minutos de acréscimo. O Goiás se fechou ainda mais e o ataque do Sinop não conseguiu marcar. A partida teve 2,3 mil pagantes e o público total foi de 2,8 mil torcedores, com renda bruta de R$ 57 mil.

Ainda esta noite, pela Copa do Brasil, o União de Rondonópolis perdeu, por 3 a 1, para o CRB Alagoas, na Arena, em Cuiabá, e foi eliminado. Agora, de Mato Grosso, permanece na Copa do Brasil o Cuiabá que, na primeira fase, eliminou o Aimoré (RS) e se classificou para a segunda etapa.

Agora, o Galo do Norte volta sua atenção para o Campeonato Mato-grossense Eletromóveis Martinello.

Por Só Notícias/Cleber Romero