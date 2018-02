/ / Ventos fortes danificam cobertura de empresa e derrubam placas em Sinop

As chuvas acompanhadas de ventos fortes, ontem no final da tarde, causaram prejuízos em uma madeireira, localizada na MT-140. A cobertura de um barracão (estrutura metálica) foi arrancada e alguns equipamentos molharam. Não foi estimado o prejuízo. Parte da cobertura de um hotel, no bairro Jardim Santa Mônica, também teve danos.

Algumas placas de propaganda, instaladas às margens da rua João Pedro Moreira de Carvalho, não suportaram a força do vento e caíram. Também houve registro de danos em parte da rede elétrica. Um poste também caiu. Não foi informado se houve interrupção no fornecimento de energia para algum bairro.

O Corpo de Bombeiros informou, ao Só Notícias, que não houve registro de pessoas feridas.

Por Só Notícias/Cleber Romero (fotos: Sergio Pereira/Drielkson Ribeiro/Tv Cidade/Joyce Mohr)