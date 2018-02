/ / Veja escala de arbitragem da 8ª rodada do Campeonato Mato-grossense

A Federação Mato-grossense de Futebol (FMF) informa a escala de arbitragem da 8ª rodada do Campeonato Mato-grossense Eletromóveis Martinello.

A partida entre Clube Esportivo Operário Várzea-grandense x Poconé Esporte Clube, que o ocorre sábado (24), ás 18h45, na Arena Pantanal, será apitada pelo arbitro Paulo Roberto dos Santos e assistentes Gislan Silva e Marcelo Araújo Ribas e o arbitro reserva será Daniel dos Santos.

No domingo (25), a Arena Pantanal terá rodada dupla com as disputas entre o Cuiabá x Araguaia, às 16h. O trio de arbitragem escalado é Rafael dos Santos, Eliane Alves e Jorge Luis Almeida. O 4º arbitro é Wilson Medrado.

O segundo jogo da Arena no domingo, Dom Bosco x Sinop, marcado para às 18h10, ficará sob a arbitragem de Wagner Reway, Renan Rodrigues, João Marques e o arbitro reserva João Paulo Revelis.

Em Lucas do Rio Verde, o Luverdense recebe o União no Passo das Emas, às 17h. E os juízes escalados são Ridrigo Silva, Marcelo Grando, Eduardo Teodoro Rodrigues e o 4ª arbitro Hermes da Silva.

Na segunda-feira (26), a Arena Pantanal será palco do duelo Mixto x Ação, às 20h10. Para esta disputa foram sorteados os juízes Marcelo dos Santos, Fernanda Kruger, Matheus Ferraz, e o reserva será Fabiano Pacheco.

