/ / Veículo capota após violenta colisão em Guarantã do Norte; motorista fica ferido

A colisão envolvendo um Fiat Pálio e um VW Saveiro ocorreu nas proximidades de um posto de combustíveis, no cruzamento da avenida Jonas Pinheiro com a rua das Castanheiras, no bairro Cidade Nova, em Guarantã do Norte/MT, esta tarde de sexta-feira (23/02). Um dos motoristas ficou ferido e foi encaminhado ao hospital municipal. O atual estado de saúde não foi informado.

Com o impacto, o Saveiro capotou e ficou com a rodas para cima sobre a calçada. Já o Pálio teve a frente completamente destruída.

A Polícia Militar informou, que está sendo confeccionado o boletim de acidente, os motoristas serão ouvidos e a responsabilidade pela colisão ainda será apontada.

Por Cleber Romero (foto: divulgação)