/ / Studio Taurus realizou palestra sobre "Pré e Pós Treino"

Iniciando o mês de fevereiro o Studio Taurus, em Guarantã do Norte/MT, proporcionou um encontro repleto de atividades relacionadas a qualidade de vida para seus alunos.





Na última quinta-feira (1) a programação teve início com uma palestra sobre "Pré e Pós Treino" com a nutricionista Daine Lopes, que além das informações sobre o tema, sanou dúvidas dos alunos realizando um bate-papo com os mesmos.





Em seguida foi feito a premiação da "Competição de Isometria (contração muscular)". Essa disputa foi realizada entre todos os alunos do Studio Taurus e os dois primeiros colocados ganharam um Kit Treino.





Na reta final da programação foi realizado uma aula de Zumba e posteriormente servido uma mesa de frutas aos alunos como forma de socialização e interação.

Studio Taurus fica na Rua dos Cajueiros, n°880, no centro de Guarantã do Norte.

Agende sua aula experimental pelo (66)9.9988.8559.

- Natação;

- Hidroginástica;

- Pilates;

- Treinamento Funcional;

- Personal Trainner;

- Fisioterapia;

- Avaliação Física.

Da Redação