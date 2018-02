/ / Sob muita chuva União derrota o Sinop no final do jogo pelo Mato-grossense

O União de Rondonópolis venceu o Sinop Futebol Clube, por 2 a 1, no estádio Luthero Lopes, pela 6ª rodada do Campeonato Mato-grossense Eletromóveis Martinello. A partida foi sob muita chuva e dificultou o desempenho das duas equipes. O primeiro gol foi marcado por Cleberson Tiarinha após um lançamento perfeito de Cabralzinho. O empate saiu dos pés de Balotelli, que conseguiu se livrar de dois zagueiros, bateu e deixou tudo igual. No final do segundo tempo, David recebeu bom lançamento e mandou de cabeça.

O União começou pressionando no campo de ataque. Já o Sinop se manteve recuado sem adiantar as jogadas. Aos 3, William bateu rasteiro, mas sem perigo para o goleiro Naldo. Aos 12, Ítalo chegou batendo e a jogada foi neutralizada pela defesa sinopense. Aos 23, Cabralzinho fez um lançamento perfeito, Cleberson Tiarinha dominou, aproveitou a falha da defesa e marcou para o Galo do Norte.

Aos 28, Wesley do União fez boa jogada com Lucas Gaúcho, que finalizou com perigo para o Sinop. Aos 30, Wiliam tentou arrancada e a defesa do Galo neutralizou. Aos 39, Balotelli conseguiu se livrar de dois zagueiros, bateu e deixou tudo igual para o União.

No segundo tempo, ambos os times voltaram sem alterações. Nos primeiros minutos de jogo, Alisson tentou cabecear, mas foi tocado pelo zagueiro na área e o árbitro marcou pênalti. Balotelli cobrou e o goleiro Naldo defendeu salvando o Sinop. Aos 23, Juazeiro arriscou de longe, soltando uma bomba, mas sem perigo para o União.

Aos 33, Maranhão fez boa jogada individual, surpreendeu a defesa do Sinop e não conseguiu finalizar. Aos 39, Wiliam bateu fechado e Naldo se esticou para evitar que a bola entrasse. Aos 40, David recebeu lançamento na pequena área, mandou de cabeça e ampliou para o União. Fim do jogo. União 2 x 1 Sinop.

No próximo sábado, o União encara o Dom Bosco, na Arena Pantanal, às 17h. Já o Sinop recebe o Poconé, no estádio Gigante do Norte, no mesmo dia às 20h.

Por Só Notícias/Cleber Romero (foto: Julio César Tabile)