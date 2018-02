/ / Sinop vai homenagear seleção com uniforme do time

Foto: Atacante Clebersom Tiarinha com a camisa amarela, quarto uniforme do Sinop FC na temporada 2018

Como cores tradicionais, o azul e branco, a camisa festiva, ou quarto uniforme do Galo do Norte com cor canarinho estará também a disposição do torcedor que quiser compra-la, a partir do final deste mês. Outro detalhe nas camisas, é que o escudo do clube também muda de lado, agora fica centralizado.