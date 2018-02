/ / Sinop goleia o Poconé e vira vice isolado

Por Julio Tabile/Assessoria

O Galo do Norte se reabilitou no Mato-grossense Eletromóveis Martinello 2018 e goleou o Poconé por 3 x 0, neste sábado à noite, no Gigante do Norte.

Junior Juazeiro marcou aos 20 minutos do primeiro tempo. No segundo, ele balançou a rede aos 15, após receber cruzamento. Com os dois gols, Juazeiro se torna o artilheiro isolado do Sinop no Estadual com quatro gols.

Katê após uma tabelinha, recebeu dentro na área, aos 44 minutos, e cara a cara com o goleiro, mandou no canto, fechando a conta.

Com o resultado, o Sinop assume temporariamente o 2º lugar, enquanto o Poconé é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Ambos ficam no aguardo dos jogos desse domingo, em especial sobre Mixto e Luverdense, que o resultado pode isolar o Galo do Norte na vice-liderança ou colocar o time pantaneiro na zona da degola.





Borderô:

Pagantes: 669

Cortesias: 100

Público presente: 769

Renda: R$ 7.860,00





Escalação

Sinop: Naldo; Everton, Tayron, Wadson e Gilmar; Duda, João Paulo e João Batista; Tiarinha, Cabralzinho e Juazeiro (Kate). Técnico: Foiani.