/ / Sinop: evento tecnológico que deve substituir a Exponop terá 3 dias; rodeio e shows serão em setembro

A Associação dos Criadores do Norte de Mato Grosso (Acrinorte) definiu o formato da nova feira tecnológica que substituirá a Exponop (feira agropecuária de Sinop) a partir deste ano. Com o nome de Norte Agroshow, o evento também será em junho, com início previsto para o dia 6 e término no dia 8.

Segundo o diretor de Relações Públicas da entidade, Invaldo Weis, a feira terá foco específico em tecnologia agropecuária. “Haverá exposição de máquinas e veículos, de diversos segmentos. A função estatutária da Acrinorte é desenvolver a agropecuária. A entidade não estava satisfeita com os resultados financeiros e havia muita reclamação por parte dos parceiros (com o antigo formato da Exponop)”.

Segundo Invaldo, a Acrinorte não descarta manter a Exponop (ainda que com outro nome). A ideia, no entanto, é “terceirizar” o evento para uma empresa particular. "A festa possivelmente será em setembro, com os rodeios e shows musicais. Porém, a Acrinorte só faria a locação do espaço e terceirizaria a festa para uma outra empresa”.

De acordo com Invaldo, todos os detalhes do novo formato dos eventos que serão realizados pela Acrinorte deverão ser divulgados, ainda esta semana, em coletiva de imprensa.

O fim da Exponop foi anunciado em outubro do ano passado. Conforme nota da assessoria, a proposta de substituição por um evento tecnológico foi discutida em assembleia dos sócios e diretores. "Nós temos como função de fomentar a produção de gado, hoje consorciada a agricultura. Há um entendimento mútuo de que essa função básica merece mais atenção, mais foco," apontou, na época, o presidente da entidade, Olvide Galina.

A Norte Agroshow deverá ter palestras sobre novas tecnologias para o melhoramento dos rebanhos, máquinas, equipamentos, pesquisas e tendências para a agricultura. "Nós temos uma boa aceitação dessa mudança que é inevitável. Patrocinadores, expositores, investidores e parceiros como a Embrapa, têm se mostrado sensíveis e interessados no novo formato e isso nos anima" defendeu Weiss.

A última Exponop, realizada em junho passado, teve sorteio de cinco carros, show de Luan Santana, Conrado e Aleksandro, Henrique e Diego e Ivete Sangalo.

Por S ó Notícias/Herbert de Souza