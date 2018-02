/ / Saíram os primeiros classificados da Copa Regional de futebol 7 em Guarantã do Norte

No final de semana (24 e 25/02) teve prosseguimento, mais uma rodada da Copa Regional de futebol 7, em Guarantã do Norte/MT, com mais seis jogos, nas categorias livre e veterana. Todos os jogos acontecem no Estádio Macedão.





A primeira fase já esta chegando na sua reta final, onde já se conhece as quatro equipes classificada e no próximo final de semana (03 e 04/03), sairá os outros quatros que passaram para a próxima fase. Na categoria veterana, onde a competição está sendo disputada por 4 equipes, já tem os times que farão a final, sendo eles Móveis Galvam (Peixoto de Azevedo) e a equipe da Aço Norte (Guarantã do Norte).





A equipe do Força E. C. venceu o seu jogo de domingo e com isso assegurou o primeiro lugar da chave “D”, conquistando 7 pontos, em segundo lugar ficou a equipe da Engel “B”. na chave “C”, as equipes Alo Gás e Faz. Bom Futuro, já estão classificadas, faltando apenas definirem as colocações na chave.





Confira os resultados:

Sábado (24/02)

02 X 04 Retifica Peixoto; Livre, Pity MotosRetifica Peixoto;

04 X 01 Juventus; Veterano, móveis GalvanJuventus;

00 X 08 Aço Norte. Veterano, PindoramaAço Norte.

Domingo (25/02),

02 X 02 Juventus; Livre, Black WhiteJuventus;

Livre, Aço Norte 00 X 06 Engel “A”;

03 X 02 Engel “B”. Livre, Força E. C.Engel “B”.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias (Fotos: Célio Ribeiro)