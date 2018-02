/ / Revelado pelo Santo André, Júnior Dutra projeta reencontro e comemora o seu início no Corinthians

Na próxima sexta-feira, às 19h, no estádio Bruno José Daniel, o atacante Júnior Dutra terá um reencontro especial. Isso porque, ele enfrentará pela primeira vez na carreira o clube no qual se profissionalizou, o Santo André.





Em 2009, com apenas 20 anos, ele começou a temporada disputando o Paulistão pelo clube do ABC paulista e durante todo aquele ano foi um dos grandes destaques da equipe, tanto que, em 2010, foi negociado com o Kyoto Sanga, do Japão. “Tenho um carinho e respeito muito grande pelo Santo André. Foi o meu primeiro time como profissional e consegui lá ter uma projeção nacional atuando em competições importantes como o Paulistão e a Série A. Aprendi muito lá, o elenco tinha jogadores experientes e pude evoluir para chegar mais maduro posteriormente ao futebol japonês”, relembrou Júnior Dutra.





Apesar de admitir o carinho pelo Santo André, Júnior Dutra quer manter a sequência de bons resultados com a camisa do Timão. O camisa 19 vem de quatro vitórias consecutivas pelo clube de Parque São Jorge, inclusive anotando um gol diante do São Caetano. “Esse jogo contra o Santo André será fundamental para abrirmos uma vantagem ainda maior para os nossos rivais do grupo. Respeitamos muito o adversário, mas vamos para lá buscando aumentar nossa série de vitórias. O time vem crescendo de produção a cada jogo”, analisou o atacante de 29 anos.





Com pouco mais de um mês no Corinthians, Júnior Dutra é só elogios ao clube. “É o maior do futebol brasileiro. Estou me adaptando muito bem, até porque temos uma estrutura espetacular e o time é muito bom, rápido, de toque de bola e que encaixa bem com o meu jogo. Venho conquistando o meu espaço e a torcida tem me apoiado bastante. Quero escrever uma bonita história nesse time que estou realizando o sonho de defender”, finalizou.





Foto: Daniel Augusto Junior/Corinthians

Assessor de Imprensa