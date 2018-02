/ / Relatório dos prejuízos causados com alagamento no Nortão deve ser concluído hoje quinta-feira

O coordenador da Defesa Civil, Dionaldi de Souza, confirmou, que o relatório apontoando os prejuízos causados e quantas pessoas ficaram desabrigadas após a forte chuva que atingiu a região de Guarantã do Norte/MT, deve ser concluído nesta quinta-feira. A enxurrada alagou ruas, avenidas e invadiu diversas casas, ontem de madrugada. O coordenador da Defesa Civil, Dionaldi de Souza, confirmou, que o relatório apontoando os prejuízos causados e quantas pessoas ficaram desabrigadas após a forte chuva que atingiu a região de Guarantã do Norte/MT, deve ser concluído nesta quinta-feira. A enxurrada alagou ruas, avenidas e invadiu diversas casas, ontem de madrugada.

“As secretarias estão fazendo seus próprios levantamentos para concluímos o relatório e decretar estado de emergência. Só devemos finalizar esse documento amanhã à tarde. O número de pessoas atingidas está na fase de levantamento pela secretaria de Assistência Social. Ainda é prematuro apontar alguma informação”, disse.

Segundo Souza, essa é a segunda vez que ocorre alagamentos em Guarantã. “Em 2013, teve mas não com a mesma proporção. Esse ano, o alagamento foi maior. Vamos lançar essas informações do desastre no sistema do Ministério da Integração Nacional, que deve fazer o reconhecimento do estado de emergência”.

Conforme já foi informado, os bairros mais atingidos foram o Aeroporto, Santa Marta, Setor Comercial e Cotrel. Além do alagamento das ruas e avenidas, um rio também transbordou e a água invadiu a BR-163, no perímetro urbano de Guarantã do Norte.

Na semana passada, mais de 15 pontes foram danificadas com as fortes chuvas. Na estrada que dá acesso a comunidade rural Vale do 15, a cerca de 90 quilômetros da cidade, Vanderlei José Franco Bechi, de 37 anos, morreu após ‘rampar’ a cabeceira, passado em buraco e cair do outro lado, com uma moto.

Por: Só Notícias/Cleber Romero (fotos: Diego Alexandre/divulgação)

Veja o vídeo