/ / Registrado vários alagamentos em Guarantã do Norte

Com a forte chuvas que caíram durante a madrugada desta quarta-feira (21-02) vários alagamentos estão sendo registrados em Guarantã do Norte/MT e região, tanto na zona urbana como no interior.





No córrego 27, na entrada da cidade na BR-163, a água passou por cima da rodovia, duas boates que ficam na localidade, ficaram praticamente submersas, uma delas inclusive com o teto apenas a mostra.





No Bairro Santa Marta, a rua de acesso ficou submersa devido a grande quantidade de água no córrego Castanheiras, a população do bairro tem que fazer uma grande volta para chegar na cidade.





Na MT 419 na entrada do Bairro Cotrel a água também passou por cima da pista, uma parte da tubulação apresentou desabamento.





Além dos citados acima, vários outros alagamentos foram registrados, de casas e estradas. Por Olhar Cidade da Redação