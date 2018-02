/ / PRODUTORES NO NORTÃO AMARGAM PREJUÍZOS DE R$ 20 MILHÕES COM EXCESSO DE CHUVAS

O excesso de chuva tem provocado perdas expressivas nas lavouras de soja no município de Cláudia (90 quilômetros de Sinop), região Norte de Mato Grosso. Estimativas do Sindicato Rural da cidade apontam que de 15% a 20% da produção local está prejudicada, envolvendo cerca de 4 mil hectares. Os prejuízos estão calculados em aproximadamente R$ 20 milhões. O volume comprometido chegaria a 13 mil toneladas.

De acordo com o presidente do Sindicato Rural de Cláudia, Sergio Dalmaso Ferreira, as chuvas chegaram tardiamente na região, mas em compensação vieram em excesso para este começo do ano. Como consequência vieram o atraso na colheita, a perda de parte das lavouras e o prejuízo nas contas dos produtores. “A colheita na região não chegou nem perto dos 40% esperados para este período”, afirma ele. “Com o excesso de chuvas, desde o dia 8 deste mês, ninguém consegue colher. E se essa chuva continuar poderemos perder ainda mais soja”, lamenta o líder sindical.

Para grande parte dos produtores, as perdas são irremediáveis. Alguns amargam danos em cerca de 200 a 400 hectares e outros, menos afortunados, em até 700 hectares. Messias Batista Leite, produtor da região, teve cerca de 450 hectares comprometidos pela intempérie climática, mesmo que parcialmente. “Perdi quase totalmente 250 hectares, aproximadamente 70% desta área. Em outros 200 hectares perdemos 20% da produção”, contabiliza.

O prejuízo com a perda de 15% da produção é estimado em cerca de R$ 800 mil. O agricultor custeia a lavoura com recursos próprios e não possui seguro rural, produto que poderia minimizar as perdas financeiras diante da incerteza do clima. Seu maior receio é não conseguir cumprir com os contratos já firmados com as empresas. “O planejamento financeiro que nos preocupa, porque não colhemos tudo e não sabemos o que vai acontecer”, diz sobre a incerteza do clima nos próximos dias.

Para enfrentar a intempérie e os prejuízos, os produtores e a prefeitura de Cláudia pleiteiam junto à Defesa Civil do Estado, a decretação de situação de emergência. Segundo o Sargento Vagner Soares, coordenador de Resposta e Reconstrução da Defesa Civil Estadual, a solicitação já chegou à instituição e está sendo realizado um levantamento junto aos produtores sobre os prejuízos na região. Além deste, há casos já relatados da mesma situação no município de Porto Estrela (a 215 km de Cuiabá), no Sudoeste do Estado.