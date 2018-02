/ / PRF aprende na BR-163 mais de 500 munições que seriam revendidas em Cuiabá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, ontem, no km 612 da BR-163, em São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul, 634 munições, escondidas em um GM Prisma, com placas de Acorizal. O motorista, um homem de 46 anos, ao ser abordado, contou que pegou os materiais em Ponta Porã e pretendia revender em Cuiabá.

Segundo a assessoria da PRF, foram apreendidas 550 munições calibre 22, 50 calibre .38 e 34 calibre 380, todas escondidas em diversos locais no interior do carro. Ainda conforme a polícia, um pistola também foi apreendida. No carro, também estavam familiares do acusado.

O suspeito foi levado para a delegacia de Polícia Civil de São Gabriel do Oeste. O caso é investigado.

Por Só Notícias/Herbert de Souza