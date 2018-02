/ / Prefeito Érico Stevan Decreta Situação de Emergência com vigência de 90 Dias

O Prefeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan, decretou nesta quinta-feira (23) Situação de Emergência no município, diante dos danos, prejuízos, perdas, transtornos e caos causados pelas fortes chuvas que assolaram todo o território municipal nesta semana.

A intensidade das chuvas provocou rapidamente o aumento do volume de água nos rios, riachos e córregos nas imediações do perímetro urbano e também nas comunidades do interior na zona rural. A Defesa Civil registrou transbordamentos e alagamentos em vários pontos e regiões com a enxurrada adentrando as casas, plantações, pastos e estabelecimentos comerciais. Até mesmo veículos e tratores ficaram submersos.

Grandes estragos foram verificados como a destruição de pontes e bueiros, corte de estradas com abertura de crateras e enormes erosões, alagamentos de rodovias, enchentes em barracões agrícolas, entre outras situações que desabrigaram famílias e deixaram outras praticamente ilhadas.

Uma grande mobilização de solidariedade foi desencadeada por voluntários para arrecadação de roupas, alimentos, colchões, cobertores e demais donativos para atendimento emergencial aos desabrigados. Em contrapartida a Prefeitura de Guarantã do Norte por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social está fazendo levantamento técnico e tomando as medidas e tratativas necessárias para proporcionar o auxílio momentâneo as pessoas que perderam praticamente tudo em mobílias, eletrodomésticos e demais pertences, e que se encontram em extrema vulnerabilidade diante da catástrofe meteorológica verificada nos últimos 20 dias.

O Prefeito Érico Stevan Gonçalves salientou que a administração pública realizou coleta de imagens através de filmagens, registrou fotografias, mapeou áreas de risco, georreferenciou os pontos mais afetados pelo desastre, anexou matérias veiculadas nos veículos de comunicação e acionou a Defesa Civil, a fim de justificar junto aos Governos do Estado e Federal o pleito de recursos da SINFRA-MT e Ministério da Integração para revitalização das estradas, pontes e bueiros, além das ruas e avenidas inundadas pelas águas torrenciais.

O Decreto de Situação de Emergência permite além da convocação de voluntários, medidas e ações imediatas a realização de contratação de serviços e aquisição de bens para atendimento especifico a essas demandas sem que haja necessidade de abertura de processo licitatório dentro do que preceitua a atual legislação. A situação de emergência terá vigência de 90 dias.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura apontou que em apenas cinco horas, choveu 130 milímetros na cidade de Guarantã do Norte, localizada as margens da rodovia BR-163 na divisa com o estado do Pará.

