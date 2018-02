/ / Prefeito de Guarantã do Norte destina dinheiro do Carnaval para cirurgias de Catarata e Pterígio

O prefeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan, destinou recurso s que seriam aplicados no carnaval 2.018 para atender os pacientes que estão na fila aguardando por cirurgia de catarata ou pterígio. Nesta primeira etapa serão destinados recursos para atendimento de 100 consultas com oftalmologista. A consulta tem por finalidade identificar os pacientes que necessitam passar por procedimento cirurgico de catarata ou pterígio.

O projeto que será realizado pela Secretaria Municipal de Saúde deverá trazer o profissional para realizar os atendimentos aqui mesmo no município sem precisar deslocar os pacientes para outras localidades. As consultas estão previstas para serem realizadas ainda no mês de fevereiro. Após a identificação de quais pacientes tem necessidade de cirurgias de catarata ou pterígio os mesmos serão encaminhados para os devidos procedimentos cirúrgicos. “Essa decisão do prefeito Érico de aplicar os recursos do carnaval na saúde oftalmológica da nossa população vai ser muito importante para atendermos aos pacientes que estão na fila aguardando para serem atendidos. A ideia de fazermos esse atendimento aqui mesmo em Guarantã vai nos proporcionar economia, agilidade e segurança. É um trabalho muito importante que pretendemos dar continuidade”. Comentou a secretaria Tatiane Aranda. “Essa decisão que tomamos de mudar a destinação dos recursos do carnaval poderá ser alvo de criticas por algumas pessoas que poderão não concordar conosco. Essa ação nos permitirá atender a um grande número de pessoas, principalmente idosas, que aguardam por uma consulta ou até mesmo por uma cirurgia de catarata ou pterígio. Saber que esse recurso poderá ajudar essas dezenas de pessoas a recuperar a visão é gratificante e isso me motivou a tomar tal decisão”. Pontuou o prefeito Érico. Da Assessoria