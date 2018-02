/ / Politec deve concluir este mês laudos do acidente que matou 5 pessoas na BR-163 entre Guarantã do Norte e Matupá

A assessoria da Gerência Regional da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) confirmou, que os laudos apontando as possíveis responsabilidades pelo violento acidente envolvendo um VW Gol vermelho e uma GM S10, na BR-163, no dia 15 de setembro do ano passado, que vitimou cinco pessoas, no entroncamento com estrada E 60, entre os municípios de Matupá e Guarantã do Norte (207 quilômetros de Sinop), deve ser concluindo ainda este mês.

O delegado de Polícia Civil em Matupá, Claudemir Ribeiro de Souza, confirmou, anteriormente, que está aguardando o encaminhamento desses documentos para concluir o inquérito policial. “Iremos analisar esses laudos para conseguir chegar alguma conclusão. Ainda não podemos apontar nada sem antes ter acesso as analises técnicas. Além disso, já foi instaurado um inquérito para acompanhar o caso”, explicou.

No Gol estavam Ivan José Lima da Silva, de 47 anos, a esposa dele, Josiane Cristina Grabi, de 38 anos, e a filha Daynne Eloisa Barbosas, 9 anos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no carro também estava outro filho do casal, um menino de 7 anos, que sobreviveu. Marcos Querino Rodrigues, 38 anos, e a passageira Sara Gabriela Tavares, 21 anos, que estavam na caminhonete, também morreram no local.

Conforme Só Notícias já informou, devido ao impacto, a caminhonete chegou a pegar fogo e ficou completamente destruída. Já o Gol teve a estrutura de ferro completamente retorcida. Ivan, Josiane e Daynne foram sepultados no cemitério de Feliz Natal. Sara foi sepultada em Peixoto de Azevedo.

Por Só Notícias/Cleber Romero (fotos: divulgação/arquivo)