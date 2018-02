/ / Polícia Militar prende e desarticula quadrilha que estaria planejando assaltar a Lotérica e Correios em Matupá

Após a Força Tática prender uma jovem e um rapaz no Bairro Jardim Das Flores na cidade de Matupá na tarde desta quarta-feira (21/02), o serviço de investigação foi intenso, e tão logo aos policiais realizaram a prisão de mais duas pessoas no município.

Trata-se de Fernando Gois da Silva e Antonio Marcos do Nascimento, eles foram presos na Rua 01 do Bairro Cidade Alta. Segundo a Força Tática eles teriam embreado fuga durante a abordagem na primeira residência durante a tarde no Jardim das Flores.

As investigações dão conta que os envolvidos fazem parte de uma quadrilha que estaria articulando um assalto na agencia dos Correios e na Lotérica em Matupá.

No momento em que a operação acontecia em Matupá, o restante da quadrilha também era alvo de investigação na cidade de Sorriso, onde também foram presos dois menores e um maior de idade, nos Bairros São José, Santa Maria e Bela Vista em Sorriso.

Em posse da quadrilha no município de Sorriso foi localizado um revolver 38 e um simulacro de Pistola. Já com os presos em Matupá uma grande quantidade de drogas foi apreendida.

Em Matupá foram presos: Kaique Azevedo de Brito, Fernando Gois da Silva, Antonio Marcos do Nascimento e uma mulher identificada até agora como I.G.A.

Já em Sorriso foi preso João Francisco Pereira Guimarães (18 anos), e dois menores de idade.

Por Olhar Cidade com Claudia Godinho