/ / Policia de Guarantã do Norte registrou na madrugada um homicídio e uma tentativa

Quase na mesma hora a policia também foi informada de que na Rua das Amendoeiras havia outra pessoa caída com ferimentos de arma de fogo. Segundo informações colhidas no local, foi que, duas pessoas em uma motocicleta preta, teriam efetuado os disparos que atingiram na altura da cabeça do menor de 16 anos J.M. M. O estado do menor é gravíssimo e está esperando abrir uma vaga em uma UTI para ser transferido.