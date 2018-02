/ / PM prende três pessoas por trafico com mais de 600 gramas de maconha

Por volta das 16 horas, à polícia militar em rondas na Rua Amendoeiras, Cidade Nova, na última quinta-feira (22/02), os policiais avistaram dois menores em frente a uma residência onde segundo denúncias funciona como boca de fumo.

Feita a abordagem de ambos, com um dos menores foi encontrado uma quantia de Dez reais que segundo o mesmo, iria até a residência para comprar um ‘’fino’’, já com o segundo menor, foi encontrado um tablete grande de maconha, ao ser indagado sobre a droga o mesmo informou ter pegado a droga na mesma residência.

Diante do flagrante os policiais adentraram na residência onde Edison de 20 anos, dono da residência, tentou fugir pulando alguns muros de casas vizinhas, porém o mesmo foi interceptado pela polícia militar.

Edison foi levado novamente para residência onde foram realizadas buscas minuciosas.

Foram encontradas em seu guarda-roupa, duas peças grandes de maconhas embaladas em uma sacola de plástico, também foi encontrada uma televisão marca Sony de cor preta escondida dentro do guarda roupas. Em conversa com os policiais, Edilson confirmou que recebia droga de Miqueia para vender.

A polícia militar dando continuidade no trabalho, com o intuito de tirar de circulação os traficantes de drogas, os policiais se deslocaram até a residência de Miqueia. Miqueia ao perceber a chegada da polícia tentou empreender fuga junto com seu comparsa David vulgo Buda, porém, foram surpreendidos e abordados.

Foram realizadas buscas no interior da residência de Miqueias e durante os trabalhos, foi encontrado dentro de um travesseiro, um tablete grande de uma droga parecendo ser maconha, embalada com as mesmas características da droga localizada na casa de Edison.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão para Miqueia Dias de 27 anos pelo crime de tráfico de drogas, David vulgo Buda também foi conduzido, pois o mesmo está com medida cautelar na condicional pelo crime de tráfico além de também ser citado em várias denúncias como testa-de-ferro, o braço direito de Miqueia.

Durante a ação da policia militar foi apreendida aproximadamente 600 gramas de maconha.

Toda droga apreendida e os suspeitos foram encaminhados para a delegacia de polícia civil e entregues para autoridade competente para as medidas cabíveis que o caso requer.

Por O Território