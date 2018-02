/ / Ônibus com mais de 30 pessoas tomba na BR-163 entre Nova Mutum e Posto Gil

O acidente envolvendo um ônibus da Verde Transportes ocorreu, ontem à noite, na rodovia federal, entre Posto Gil e Nova Mutum. De acordo com informações da concessionária que administra a via, dos 32 passageiros apenas um foi encaminhado em estado moderado ao hospital. A identidade dele não foi confirmada. Não foi confirmado qual o itinerário do ônibus - se ele seguia a Cuiabá ou ao Nortão.

Ainda de acordo com a empresa, no momento do acidente chovia muito no local e a pista ficou interditada até às 2h36 para atendimento. Após isso, o tráfego de veículos foi liberado.

Neste domingo à tarde, a rodovia voltou a ser interditada para destombamento do ônibus.

Por Só Notícias/Cleber Romero (fotos: divulgação)