/ / Obras da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte estão a todo vapor

O andamento das obras destinadas à ampliação das novas instalações físicas da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte segue a todo vapor. A estrutura da passarela que ligará o complexo de prédios da Faculdade foi instalada nesta última sexta-feira (9).

Com 22 metros de comprimento e 4 metros de largura, a passarela será composta por placas de vidro e visa proporcionar acessibilidade e segurança aos acadêmicos, de forma a contribuir para o desenvolvimento urbano do município de Guarantã do Norte e região.

Com uma infraestrutura moderna, o complexo de prédios terá 6 mil metros quadrados, passarela, elevadores, salas de aula, praça de alimentação, clínica para atendimento psicológico e laboratórios.

Fundada em 1999, a Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte era um sonho da população, que tinha o anseio de ver seus filhos formados sem precisarem morar em outra cidade. Os diretores Cássio Brizzi Trizzi e Fabiana Varanda Jorge agradeceram todos os acadêmicos, professores, colaboradores e população pelo contínuo apoio que vêm recebendo, o que fortalece toda a equipe para continuarem firmes no trabalho que vem sendo desenvolvido na região.

Ascom/FCSGN