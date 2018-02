/ / Prefeito confirma área para construir delegacias em Matupá

O prefeito de Matupá (202 quilômetros de Sinop), Valter Miotto, que a prefeitura está disposta a doar uma área ao Estado para construção da delegacia municipal e regional da Polícia Civil. Segundo o gestor, o processo ainda está em negociação com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).

“Existe a necessidade de construir essas delegacias. O Estado não tem recurso para fazer essas unidades e o prédio atual está muito precário. Além disso, o Ministério Público está cobrando melhoramento do local. Existe essa ação contra o governo. Por isso, fomos procurados para ajudar a resolver o problema. Estamos propondo a doação de dois terrenos para atender todas as necessidades físicas da Polícia Civil. Neste local, será possível construir as duas delegacias”, disse Miotto.

Ainda de acordo com o prefeito, o município está aguardando apenas a apresentação do projeto padrão das delegacias para iniciar o processo de desmembramento dos terrenos. “Assim que a secretaria apresentar o projeto arquitetônico dos prédios, vamos iniciar o processo de doação dos terrenos. A metragem da área será definida de acordo com o projeto padrão. O acordo inicial é esse e nós temos interesse na implantação dessas unidades no município”.

Valter Miotto explicou ainda que a prefeitura também se comprometeu a reverter a venda de um terreno avaliando em pelo menos R$ 300 mil para a construção das unidades. “Pretendemos vender o prédio onde funciona a atual delegacia. O terreno é do município e nos dispomos a alienar e colocar na construção também. É bem localizado, a avaliação é de pelo menos R$ 300 mil. Quem vai ganhar é a população e os servidores com a melhora nos atendimentos e qualidade na segurança pública”.

Conforme Só Notícias já informou, o Ministério Público moveu uma ação civil pública pedindo bloqueio de R$ 300 mil do Estado para investimentos em infraestrutura, logística e recursos humanos. É esperado cumprimento do prazo e julgamento do recurso processual feito pelo governo. Com isso, a prefeitura entrará com terreno para construção da nova unidade e repassará os recursos para o Estado aplicar na nova sede.

