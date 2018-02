/ / Movimentação de passageiros no aeroporto de Sinop cai 35,5% no último ano

Os dados do sistema Hórus, do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, apontam que houve queda de 35,5% na movimentação de passageiros no aeroporto João Figueiredo, em Sinop. Segundo o levantamento, passaram pela unidade, no ano passado, 144.247 pessoas. Em 2016, o fluxo foi de 223.659 passageiros.

Só Notícias apurou ainda que a queda é mais acentuada (46,6%) se comparada com 2015. Naquele ano, 270.349 embarcaram ou desembarcaram no João Figueiredo. Foi a maior movimentação de passageiros registrada pela unidade até hoje.

Também houve queda no movimento de aeronaves. Em 2017, foram 1.818 aviões, 46,3% a menos que em 2016 (3.386) e 50,4% a menos que em 2015 (3.667). Já a movimentação de carga no último ano foi de 130 mil quilos, 9% a menos que 2016 (143 mil quilos) e 27,3% menor que 2015 (179 mil quilos).

Em 2017, conforme Só Notícias já informou, Sinop perdeu duas rotas aéreas, ambas operadas pela companhia Passaredo (que não atua mais no município). O primeiro trecho Sinop-Cuiabá foi desativado em fevereiro. No mês seguinte, a rota Sinop-Brasília também deixou de ser ofertada pela companhia.

A unidade está em processo de reforma e ampliação. A expectativa é que, com o final das obras, Sinop consiga atrair novos voos.

Por Só Notícias/Herbert de Souza (foto: Só Notícias/Diego Oliveira/arquivo)