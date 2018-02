/ / Motorista de van morre em colisão com duas carretas no Médio-Norte

Um acidente registrado esta madrugada, no km 547 da BR-163, entre Diamantino e Nova Mutum, terminou com uma vítima fatal. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que Valdomiro Alves de Alvarenga, 69 anos, que diriga uma van Kia Besta verde, placas de Várzea Grande, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A colisão envolveu ainda duas carretas, uma com carga de óleo vegetal e outra que transportava maquinários agrícolas. De acordo com a assessoria da concessionária que administra a rodovia federal, a van seguia sentido Norte, quando houve a colisão com a carreta tanque, que seguia na direção contrária. Com o impacto, o veículo de carga acabou colidindo na lateral da Iveco Stralis, placa de Horizontina (RS), que também viajava sentido Norte.

A Perícia Oficial e Identificação (Politec) foi acionada e deve divulgar um laudo apontando as causas e responsabilidades pelo acidente. O tráfego no local já foi normalizado. Os motoristas das carretas não ficaram feridos e recusaram atendimento médico.

Por Só Notícias/Herbert de Souza (fotos: assessoria)