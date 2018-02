/ / Luverdense despacha Corumbaense e se classifica na Copa Verde

O Luverdense acaba de vencer o Corumbaense, por 3 a 2, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, no jogo de volta pela primeira fase da Copa Verde. O time mato-grossense já tinha vencido por 2 a 0 a primeira partida disputada no estádio Arthur Marinho, em Corumbá. Com Esse resultado conseguiu a classificação para as quarta de final e vai enfrentar o Sparta, no estádio Mirandão, em Araguaína (TO), na próxima quarta-feira.

O jogo começou embaixo de chuva em Lucas do Rio Verde. Com o campo molhado a bola estava pesada e as jogadas não estavam saindo. Aos 16 minutos, o Luverdense abriu o placar em uma cobrança de pênalti. Rafael Silva mandou para o fundo da rede e fez Luverdense 1 a 0.

O time de Lucas estava melhor na partida, mas não conseguia chegar ao gol. O Corumbaense estava com bastante dificuldade e desperdiçou uma boa oportunidade em uma cobrança de falta em que a bola saiu pela linha de fundo.

No finalzinho do tempo normal o Luverdense teve mais uma oportunidade, a bola foi lançada na área, o atacante Eduardo tentou, mas não alcançou. Já na prorrogação o time mato-grossense teve mais uma chance em uma cobrança de bola parada. Paulinho bateu, o goleiro Guilherme deixou escapar, mas fez a defesa em segundo tempo.

No segundo turno o time de Mato Grosso do Sul voltou mais ofensivo. Já nos primeiros minutos conseguiu chegar ao gol do Luverdense, mas Diogo Silva caiu para fazer uma bela defesa. A resposta do time de Lucas veio aos 9 minutos, em uma jogada construída pelo lado esquerdo Paulinho fez o passe para Eduardo que mandou para o fundo da rede. Luverdense 2 a 0.

O Corumbaense não se intimidou e aos 12 minutos diminuiu a diferença. Em uma cobrança de falta a bola bateu na barreira, sobrou para Tiziu, que tinha acabado de entrar, e mandou no canto de Diogo Silva que não teve chance de defesa. Luverdense 2 a 1 Corumbaense. O time de Corumbá se empolgou e aos 18, Valdinei cruzou e o centroavante Geraldo de perna esquerda deixou tudo igual, 2 a 2.

Quando o Corumbaense estava se recuperando Luverdense estragou a festa. Aos 27, Pimentinha partiu em velocidade, tocou para Rafael Silva que tirou do goleiro e bateu para o gol. Luverdense 3 a 2.

Os dois times ainda criaram boas oportunidades, mas nenhuma conclusão. A partida terminou em 3 a 2 para o time de Lucas do Rio Verde.

Por Só Notícias/Débora Lobo (foto: Só Notícias)