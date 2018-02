/ / Latin American Quality Institute certifica Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte como a Melhor do Brasil

O prêmio certifica as mais importantes empresas do país c omo as melhores em sua categoria.

A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte recebeu o Prêmio Empresa Brasileira do Ano 2018, concedido pela Latin American Quality Institute - LAQI, que certifica as mais importantes empresas do país como as melhores em sua categoria. A entrega do galardão ocorrerá na 11ª edição do Brazil Quality Summit , na cidade de Rio de janeiro, no dia 10 de maio, onde representantes de empresas do país se reúnem para serem reconhecidos pelo trabalho que vêm realizando.



Através do Prêmio Empresa Brasileira, a Faculdade é reconhecida nacionalmente em sua categoria, sendo condecorada magnamente pelo destacado trabalho desenvolvido e os compromissos públicos assumidos em prol da Qualidade Total e excelência. Além da qualidade de Ensino, a Faculdade configura-se como uma Instituição socialmente responsável, preocupada com o desenvolvimento de sua região.

Latin American Quality Institute é uma organização privada sem fins lucrativos, fundada na cidade do Panamá, com a finalidade de fomentar e apoiar as empresas e instituições Latino-americanas, promovendo a cultura da Qualidade Total, Responsabilidade Social, Desenvolvimento Sustentável, Comércio Justo e Qualidade Educ ativa. Assim, opera em conjunto com organizações governamentais e não governamentais nos cinco continentes, que apoiam os mesmos objetivos seguidos pela organização.



Para o diretor Cássio Brizzi Trizzi este prêmio só foi possível graças ao apoio que a Faculdade recebe da população: “Recebemos este prêmio com muita alegria, sua conquista é resultado do empenho e dedicação de nossa equipe, todos os nossos alunos, professores, colaboradores e população, que vestem com orgulho a “camisa” da Instituição. Este reconhecimento nos inspira ainda mais a investir na Educação Superior. Nossa intenção é contribuir com o fortalecimento da região . Dedicamos este prêmio a toda população da região norte de Mato Grosso, que sempre nos apoia, que caminha junto e acredita no trabalho desta Instituição de Ensino”.



A diretora geral professora Fabiana Varanda Jorge acrescenta que esta homenagem certifica que a Faculdade está no caminho certo: “A Faculdade recebeu este prêmio destacando-se no segmento da Educação, o que, para nós é revigorante , pois pontua que estamos na direção certa. Todos os cursos da Faculdade com Registros e excelentes conceitos no MEC. Além da Faculdade ser a única Reconhecida no norte de Mato Grosso com nota 4 ! É de muito orgulho e satisfação ver esta Instituição renomada prosperar. Instituição séria, que desde o ano de 1999 forma profissionais no Ensino Superior, que atuam e contribuem para o desenvolvimento regional. Quem não conhece um formado que já estudou na FCSGN? O objetivo da Faculdade é proporcionar ensino de qualidade e acessível à população, tendo como compromisso a formação de profissionais de excelência em suas áreas de atuação, além de cidadãos ín tegros e atuantes na sociedade. Seja você também parte desta grande família”.

Ascom/FCSGN