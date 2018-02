/ / Internacional vence clássico e assume a liderança no Gauchão

O Campeonato Gaúcho tem um novo líder, e é o Internacional. Depois do tropeço do Caxias, o Colorado foi a campo na noite dessa quinta-feira para disputar o primeiro clássico do Estadual diante do Juventude, no estádio do Beira-Rio. De virada, o Inter venceu por 3 a 1 e conseguiu terminar a sétima rodada na ponta da tabela de classificação.

Agora, a equipe de Odair Hellmann soma 15 pontos, um a mais do que o Caxias, agora vice-líder. Já o Juventude estaciona nos 5 pontos e segue fora da zona de classificação. Tivesse ao menos arrancado um empate nessa quinta, a equipe da Serra teria entrado no G8.

E olha que os visitantes começaram melhor. Aos 13 minutos, Guilherme Queiroz marcou um belo gol por cobertura, depois de desvio de costas de Cuesta. Mas, não deu tempo nem de comemorar a vantagem.

Apenas cinco minutos depois, Patrick já empatou o clássico. D’Alessandro cobriu escanteio rasteiro e a jogada ensaiada deu certo. Patrick chegou batendo e correu para o abraço.

A virada colorada veio ainda antes do intervalo. O lateral esquerdo Iago chegou como elemento surpresa e foi outro a ser premiado por assistência de D’Alessandro. De canhota, Iago pegou firme na bola e estudou as redes.

Na etapa final, o Inter caiu de ritmo e por muito pouco não sofreu o empate. Danilo Fernandes foi fundamental nesse momento. Pelo menos em duas oportunidades, o goleiro do Inter foi genial.

O alívio para os donos da casa só apareceu aos 34 minutos. Nico López, que havia entrado no lugar de Pottker há apenas dois minutos, em seu primeiro lance marcou o terceiro gol do Inter. Daí para frente foi só festa no Beira-Rio na base do “olé”.

Na próxima rodada, o Inter visita o São Paulo-RS, domingo, às 16 horas. Já o Juventude pegará o Caxias, de novo fora de casa, segunda-feira, às 20h.

