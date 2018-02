/ / Iniciou o Campeonato regional de Futebol 7 em Guarantã do Norte

Neste final de semana (Sábado e Domingo 03 e 04/02), iniciou o Campeonato de Futebol 7, com a participação de 16 equipes, na categoria livre. A realização do campeonato é da direção do Estádio Macedão em Guarantã do Norte/MT.





Os jogos acontecem todos no estádio Macedão aos sábado e domingo, no período da tarde sempre com três partidas por tarde. Na primeira rodada, os torcedores compareceram em bom número, apesar da intensa chuva que caiu nas duas tardes de jogos.





Confira os resultados da primeira rodada:

Sábado:

06 X 00 Spot Club; Aló GásSpot Club;

03 X 01 União Matupá; M. GoldUnião Matupá;

01 X 02 Engel “B”. Engel “A”Engel “B”.

Domingo:

04 X 00 City Gás; Blak White City GáCity Gás;

01 X 00 Brito Pneus; JuventusBrito Pneus;

00 X 05 Faz. Bom futuro. Policia MilitarFaz. Bom futuro.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias (Fotos: Célio Ribeiro)