/ / Horário de verão termina este mês em Mato Grosso e mais nove estados

O horário de verão terminará na primeira hora do domingo (18), nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Com isso, os mato-grossenses deverão atrasar seus relógios em uma hora. A mudança no horário ocorreu em outubro.

No ano passado, estudos do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) indicou que a iniciativa não é mais tão eficaz do ponto de vista econômico como em anos anteriores. Com isso, o governo chegou a cogitar acabar com a mudança no horário, mas voltou atrás e manteve a alteração.

Em 2016, a mudança no horário gerou uma economia de R$ 159,5 milhões por causa da redução do acionamento de termoelétricas durante o período. Os dados do ano passando ainda serão divulgados após o término do horário de verão.

O horário foi instituído com o objetivo economizar energia no país em função do maior aproveitamento do período de luz solar. A medida foi utilizada pela primeira vez em 1931 e depois em outros anos, sem regularidade. Em 2008, ganhou caráter permanente e passou a vigorar do terceiro domingo de outubro até o terceiro domingo de fevereiro do ano seguinte.

