/ / Governo repassou R$ 118 milhões aos Poderes e órgãos nesta sexta

O Governo do Estado, após dialogar com cada chefe de Poder e de órgãos autônomos, repassa, nesta sexta-feira (2), R$ 118,464 milhões de duodécimo. A Secretaria de Fazenda (Sefaz) informa que o valor corresponde à folha salarial líquida de janeiro de 2018, para que as instituições possam honrar com o pagamento dos vencimentos dos respectivos servidores.

Em virtude do fluxo de caixa registrado até o momento, o valor referente aos encargos, que somam R$ 25,819 milhões, será repassado na próxima semana.

O Executivo reafirma o reconhecimento sobre a autonomia e a importância de cada Poder e órgão na prestação de serviços para a população e reforça o empenho em manter aberto o diálogo para um entendimento conjunto sobre os repasses às instituições.

O governador Pedro Taques e o secretário de Fazenda, Rogério Gallo, estão se reunindo diuturnamente e acompanhando o fluxo financeiro do Tesouro, com vistas a buscar saídas de curto, médio e longo prazos para equacionar tanto a questão dos repasses, quanto a do pagamento dos salários dos servidores do Executivo.

“Mais ajustes terão que ser feitos para permitir que a receita efetivamente disponível consiga fazer frente às despesas. Medidas imediatas terão que ser tomadas para evitar o colapso financeiro em Mato Grosso”, afirma o secretário Gallo.

Por Sandra Pinheiro Amorim

Sefaz-MT