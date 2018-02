/ / Força F. C. Vence e dá um importante passo para classificação no regional de futebol 7 em Guarantã do Norte

Mais seis jogos deram prosseguimento no campeonato de futebol 7 em Guarantã do Norte/MT, no Estádio Macedão neste final de semana (sábado 17 e domingo 18). Nessa rodada também teve inicio a categoria veterano que está sendo disputado entre

quatro equipes com jogadores acima de 45 anos.





A terceira rodada já teve equipe, praticamente fora do campeonato ainda restando um jogo, já outras equipes, com a segunda vitória garantiram vaga na segunda fase, algumas depende apenas de um empate, como é o caso da equipe do Força F. C. que venceu neste domingo.





Confira os resultados:

Sábado (17/02),

00 X 02 Alo Gás, Livre, policiaAlo Gás,

01 X 04 Aço Norte; Veterano, JuventusAço Norte;

03 X 01 Pindorama. Veterano, Moveis GalvanPindorama.

Domingo (18/02),

03 X 04 Força F. C. Livre, Aço NorteForça F. C.

02 X 01 Juventus; Livre, City GásJuventus;

01 X 02 Brito Pneus Livre, Black WhitBrito Pneus

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias (Fotos: Célio Ribeiro)