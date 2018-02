/ / Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte será reconhecida por sua destacada gestão e aplicará novas diretrizes empresariais para alcançar objetivos mundiais

Existem empresas que são conscientes sobre o papel que interpretam em mundo empresarial e a responsabilidade que suportam na geração de oportunidades para o desenvolvimento da sociedade. Este é o caso da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte-MT, que além de realizar ações que procuram reforçar a qualidade em cada um de seus processos e grupos de interesse, continua alinhando-se com as novas tendências empresariais globais.





Nesse sentido, a Latin American Quality Institute (LAQI) ressalta a importante gestão realizada pela Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte-MT em uma nova edição do Brazil Quality Summit, onde será reconhecida com o “Prêmio Empresa Brasileira do Ano 2018”, por sua destacada atividade empresarial e pelo compromisso de adequar-se a nosso Modelo de Excelência LAEM.

Neste contexto, desenvolveremos nosso “Desafio 2018: Transformar Negócios. Criar impacto em longo prazo para as empresas e para a sociedade”, o qual marcará a pauta para que as empresas busquem obter um mundo melhor até 2030, acionando em sua gestão 8 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) fomentados pela ONU.





“Atualmente, para alcançar a Qualidade Total Empresarial, as empresas devem estabelecer objetivos de triplo impacto (Econômico-Social-Ambiental). Nesse sentido, capacitaremos cada líder empresarial de nossa rede a aplicar uma gestão responsável que impacte na sociedade e contribua, ao mesmo tempo, para alcançar o objetivo mundial proposto pela ONU para 2030”, declarou o CEO & Founder da LAQI, Daniel Maximilian da Costa, DHC.





Este reconhecimento será realizado frente a importantes líderes empresariais nacionais no prestigioso Windsor Barra Hotel na cidade de Rio de Janeiro, no próximo dia 10 de maio. Com esta cúpula empresarial, procuramos a inter-relação entre os líderes participantes para que sejam exemplos de sucesso em seu país e amplifiquem esta visão responsável a seus stakeholders, e que eles também se alinhem ao caminho para a Qualidade Total.





Sobre a Latin American Quality Institute

A Latin American Quality Institute (LAQI) é uma organização privada sem fins lucrativos, fundada no Panamá no ano de 2007 com o objetivo de empoderar o corpo empresarial latino-americano para a QUALIDADE TOTAL, proporcionando inteligência empresarial através de seu Modelo de Excelência, LAEM, o qual está alinhado às novas tendências corporativas mundiais.

A LAQI apoia as iniciativas do Global Compact, PRME, Caring For Climate, Women's Empowerment Principles, Green Industry Plataform e participa dos congressos mundiais realizados pelas Nações Unidas (ONU); estabelece Alianças Estratégicas com organizações dos cinco continentes que fomentam critérios de Qualidade, Sustentabilidade e Responsabilidade Social, para amplificar o compromisso de fazer um mundo empresarial responsável.





Além do mais, capacita constantemente sua rede empresarial de mais 3.200 empresas através de 7 cúpulas empresariais anuais, estabelecendo novos Desafios para os líderes da região. Do mesmo modo, produz mensalmente sua revista líder de negócios responsáveis e de qualidade a “Quality Magazine” e realiza Relatórios de Investigação com a contribuição de destacados especialistas latino-americanos.





Fonte: LAQI