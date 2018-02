/ / Escola técnica que atenderá mais de 1,8 mil alunos deve ser entregue em abril em Matupá

A nova unidade de escola técnica que está sendo construída em Matupá (207 quilômetros de Sinop) está em fase de conclusão e deve ser inaugurada em abril. De acordo com a assessoria da secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (Secitec), está sendo aguardo o repasse final por parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) de R$ 11,5 milhões e parte será para concluir as escolas técnicas em Cáceres e de Cuiabá. A previsão é que as duas sejam entregues no mesmo período.

A escola técnica de Matupá segue um padrão federal, com dois pavimentos divididos em seis laboratórios profissionalizantes, 12 salas de aulas, auditório, biblioteca, teatro, refeitório, área de convivência, ginásio poliesportivo coberto, setor administrativo e estacionamento. Terá capacidade de receber 1,8 mil estudantes nos períodos matutino, vespertino e noturno.

A unidade ajudará fomentar o ensino de qualidade nas cidades de Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Novo Mundo, Colíder, Marcelândia, Terra Nova do Norte entre outras. Também estão sendo construídas escolas técnicas em Campo Verde, Sorriso, Juara, Primavera do Leste e Água Boa. Atualmente, os mato-grossenses contam com nove escolas técnicas em funcionamento.

Por Só Notícias/Cleber Romero