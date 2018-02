/ / Escola Darcy Ribeiro em Guarantã do Norte será polo de projeto social e de saúde estudantil

Pais, alunos, professores, funcionários e a comunidade acolheram o convite da Secretaria de Educação de Guarantã do Norte e do 15º Comando Regional de Polícia Militar e compareceram maciçamente na reunião expositiva de três projetos que serão implantados no ano letivo de 2018 na Escola Municipal Darcy Ribeiro.

No primeiro momento, o Tenente Coronel Gildázio Alves, fez uma explanação sobre os objetivos, metodologia, regramento, plataforma de atuação, diretrizes e causa-efeito do projeto ‘Escola Segura’ no cotidiano estudantil e no ambiente escolar.

Estará no foco das atividades a inclusão social, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, preservação do patrimônio, o civismo e a cidadania, além do combate a evasão, indisciplina, bullying e a violência. Uma gama de atividades inseridas no contexto da doutrina militar agregada a formação pedagógica irá estimular as potencialidades dos jovens motivando-os a melhorar o desempenho social e educacional.

O Prefeito Municipal de Guarantã do Norte, Érico Stevan, anunciou que a título de contrapartida dará todo apoio logístico ao 15º CRPM e a Direção da Escola, inclusive com a implantação dos projetos pilotos voltados à saúde estudantil.

Os mais de 326 alunos passarão por exames de oftalmologia para detecção de problemas que prejudicam a visão como: miopia, astigmatismo, hipermetropia, pterígio e o estrabismo. Em casos que requer procedimento cirúrgico e uso de óculos de grau serão ofertados gratuitamente.

Em relação a saúde bucal, odontopediátras serão contratados e farão avaliações das crianças e adolescentes com objetivo de diagnosticar, prevenir, tratar e controlar dos problemas de cáries e periodontais.

A Secretária de Educação, Diane Tonon Caovilla, disse que a implantação dos Projetos: Escola Segura, Visão do Futuro e Sorriso do Futuro vem para tornar a Escola Municipal Darcy Ribeiro ainda mais atrativa. Está no planejamento da Prefeitura investimentos da ordem de R$ 1,2 milhão na estrutura física e todos os alunos serão uniformizados de forma gratuita.

